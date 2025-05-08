Ahır çöktü: 2 büyükbaş ile 50 tavuk öldü | Son dakika haberleri

Ahır çöktü: 2 büyükbaş ile 50 tavuk öldü | Son dakika haberleri

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Köprücük köyünde saat 04.00 sıralarında meydana gelen olayda, Tekin Açıkel'e ait ahırın çatısı bilinmeyen nedenle çöktü.

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Bu sırada 10 büyükbaş ile 50 tavuk enkaz altında kaldı.

Gürültüyle uyanan hayvan sahipleri ve komşularının ihbarıyla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, 8 büyükbaşı kurtardı. 2 inek ve 50 tavuk ise öldü.

Köylülerden Abdülhaluk Çelik, "Çökme sesiyle uyandık. Hemen seferber olduk. Yoğun bir çalışma yaptık ancak 2 inek ile 50 tavuğu kurtaramadık" dedi.