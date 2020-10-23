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Aheste Tanımı:

Aheste kelimesinin anlamı; yavaş, ağır hareket eden, hazır olma, çabukluk veya isteklilikten yoksun olma, aceleci veya çökelti değil, hız olmadan veya normalden daha az hızlı ilerlemek, düşük hızda sergilemek veya işaretlemek, hızlı ilerlemeyi engelleyen niteliklere sahip bir kişi olarak tanımlanır.

Aheste Nedir TDK:

Yavaş, ağır ve ağır bir biçimde olarak ifade edilir.

Aheste Örnek Anlatımı:

Aheste; yapılan herhangi bir şeyi yavaş veya ağırdan alarak yapmak, yavaş hareket etmektir. Başka bir hesaplaşma yöntemi ile belirtilen süreden daha az olması, belirli bir zamanda veya yerde zamanın gerisinde olmak, hayattan, canlandırmadan ya da eğlenceden yoksun olmak da aheste olmaya örnektir.

Aheste Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler:

O kadar aheste hareket edersen olacağı bu!

Aheste aheste yürüyerek işine yetişebileceğini düşünmen beni şaşırtıyor.