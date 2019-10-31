31 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından 1231 yılında yapımına başlanan ve oğlu 2. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından 1239 yılında bitirilen Aksaray'daki Ağzıkarahan Kervansarayı, görkemli mimarisiyle dikkati çekiyor.
AA'nın haberine göre Aksaray'a yaklaşık 16 kilometre uzaklıkta bulunan Ağzıkarahan köyünde 8 asır önce inşa edilen Ağzıkarahan Kervansarayı, Selçuklu döneminin sanatını yansıtan mimarisiyle adeta kaleyi andırıyor.
Yazlık-kışlık bölümleri, hamamı ve mescidiyle ziyaretçilerini adeta tarihte yolculuğa çıkaran Ağzıkarahan Kervansarayı, Anadolu'da ticaretin gelişmesinde önemli bir yer olma özelliği taşıyor.
"Hoca Mesut Hanı" adıyla da tanınan yere gelen tüccarların dünyada sigortacılık sistemi bilinmezken can ve mal güvenliklerinin Anadolu Selçuklu Devleti tarafından sigortalandığı biliniyor.
ZİYARETE AÇIK HANIN RESTORESİ SÜRÜYOR
İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, Anadolu Selçuklu eseri kervansarayın muhteşem mimarisiyle ilgi çektiğini söyledi.
Aksaray'ın tarihte de önemli bir geçiş güzergahında yer aldığını aktaran Doğan, "Ecdadımız, özellikle Anadolu Selçukluları bu bölgeye çok sayıda kervansaray yapmış. Şu anda da Anadolu'da ayakta kalabilen en görkemli kervansaraylar Aksaray'dadır. Bunların en güzellerinden bir tanesi de Ağzıkarahan Kervansarayı'dır" diye konuştu.
Doğan, mimarisiyle ihtişamlı görünüme sahip kervansarayın hem yazlık hem de kışlık bölümü ile merkezinde "köşk mescidi" yer aldığını aktardı.
Kentin, konum olarak Antalya-Konya-Nevşehir turizm güzergahında yer aldığına işaret eden Doğan, şöyle konuştu:
"Burası, turistlerin en çok ilgi gösterdiği, ziyaret ettiği kervansaraylarımız arasında. Kervansarayın kapalı kısmı Sultan Alaaddin Keykubat döneminde 1231 yılında yapımına başlandığını biliyoruz. Daha sonra da Alaaddin Keykubat'ın oğlu 2. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında da bütünü tamamlanıyor. Şu anda ziyarete açık olan kervansarayımız da restorasyon çalışmaları da devam ediyor."
SİGORTACILIĞIN BAŞLANGICI
Doğan, güvenliği sağlanan tacirlerin kervansarayda ticari faaliyetlerini de yürüttüklerini ifade etti.
Tacirlerin hana girişte mallarının sayıldığını anlatan Doğan, şunları kaydetti:
"Tüccarların malları girişte ve çıkışta kontrol ediliyor. Han içerisinde tacire ait mallarda bir eksilme veya kaybolma durumunda hancı başı tarafından bunlar sigortaya benzer bir uygulamayla zararları karşılanıyor. Bu uygulama burada olduğu gibi diğer kervansarayımızda da yapılıyordu. Kervansaraylarımızdaki bu uygulamanın kara sigortacılığı adına bir başlangıç olduğunu söyleyebiliriz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!