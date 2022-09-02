İstanbul'da maç biletleri yüzde 90.9 zamlandı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), ağustosta önceki aya göre İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarını açıkladı.
Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksinde yer alan 242 ürünün 106'sının perakende fiyatı artarken, 23 ürünün fiyatı düştü, 113 ürünün fiyatı ise değişmedi.
Ağustos ayında Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamaları grubunda yer alan maç giriş bileti ücreti, yüzde 90,90 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.
Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler ise Ulaştırma ve Haberleşme Harcamaları grubundan yüzde 50,00 ile mektup gönderim ücreti, Gıda Harcamaları grubundan yüzde 28,09 ile limon, aynı gruptan yüzde 24,10 ile salça, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamaları grubundan yüzde 22,15 ile otel oda konaklama ücreti, Gıda Harcamalarından yüzde 19,71 ile soğan ve yüzde 17,96 bamya oldu.
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Gıda Harcamaları grubunda yer alan şeftali yüzde 32,39 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.
Fiyatı en çok düşen ürünler arasında yüzde 23,71 ile eriği, yüzde 22,18 ile yaş üzüm, yüzde 21,59 ile armut, yüzde 17,35 ile biber, yüzde 16,87 ile karpuz, yüzde 16,83 ile taze fasulye takip etti.
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