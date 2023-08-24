Ağustosun son haftası da çok sıcak!

Hafta başından bugüne yaşadığımız Çanakkale orman yangınları şimdilik kontrol altına alınmış görünüyor. Yangın başlamadan önce hava koşulları ülkenin kuzeybatısında (Marmara ve Kuzey Ege’de) kuvvetli rüzgarlı ve güneşliydi. Sıcaklık da 35°C’yi yine aşmıştı.

Aslında bir süre serinledikten sonra yeniden üzerimize gelen Basra kökenli sıcak hava bu kez daha çok Ege, Marmara ve İç Anadolu’nun batısını etkiledi. Son 72 saat içinde sıcaklıklar yeniden 40°C’ye dayanırken bunaltıcılık arttı. Geçtiğimiz hafta ise güneydoğu ve İç ile Doğu Anadolu sıcak hava dalgasının pençesindeydi. Bu hafta çok önemli bir değişiklik olmadı, Anadolu yine gölgede 38-39°C sıcaklıkta güneşli günler geçiriyor.

Orman yangınları başlamadan önce, meteoroloji bize sinyal veriyor. Riskin kırmızı seviyede olacağı günler orta vadede kendini hava tahminlerinde belli ediyor. Kuzey Ege gibi insanların yazın sık kullandığı, kendini doğaya saldığı yeşil alanlarda risk sürüyor.

Hava sıcaklıkları bu hafta sonu yine yüksek seyredecek, pazar günü Muğla-İzmir çevresinde biraz yağabilir. Yağmur az da olsa topraklara iyi gelecek, kırsalda durum yine çıtır çıtır. Yakınından geçtiğimiz veya uğradığımız yeşil alanları böylesi rüzgarlı, kuru ve aşırı sıcak günlerde özenle korumak zorundayız.

Genel olarak meteorolojik durumlar orman yangınları ile çok güçlü bir ilişki içinde, yangın riski yükselen alanları ve tarihleri bir süre öncesinden kestirebiliyoruz. Fakat bir kez başladıktan sonra kontrol altına alınması ne kadar zor, bunu hepimiz görüyoruz. Konu yangının hiç başlamaması. Başta orman işçileri olmak üzere, yangınların söndürülmesinde emeği geçen, bu en sıcak cephede savaşan herkese bin teşekkür etmeli. Ancak her seferinde bu insanların olağanüstü çabasına başvurmak doğru mu, bu insanların kendi aileleri yok mu gibi sorular akla geliyor.

REKLAM

Orman içinde yaşamış, orayı evi ve güzel komşularıyla bir yurt bilmiş kim bilir hangi sayıda eşsiz canlı yanarak ya da dumandan zehirlenerek can veriyor. Bazen bildiğimiz şeyleri birilerinin hatırlatmasında yarar var. İyi söndürülmemiş basit bir izmarit dahi büyük bir orman yangını çıkartabilir. Bunun daha kırık şişesi, mangalı, kutlaması havai fişek vb gibi yanıcı hareketleri, kasıtlı sebepleri var. Bunların hepsi var olan riski kaçınılmaz olarak bir yangına dönüştürebilir. Çanakkale’ye ve hepimize tekrar geçmiş olsun.