2025 Ağustos ayında Borsa İstanbul’da temettü gündemi, yatırımcıların en çok ilgilendiği konular arasında yer alıyor. Bu ay toplam 10 şirket, yıl içinde elde ettikleri kârın belirli bir kısmını nakit olarak ortaklarına dağıtacak. Açıklanan temettü tutarları 0,0094 TL ile 6,7901 TL arasında değişirken, ödeme tarihleri ve şirket bazlı miktarlar yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. İşte, Ağustos ayında temettü dağıtacak şirketler…