En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %6,06, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %4,53 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %4,13, mevduat faizi (brüt) %1,92, Amerikan Doları %0,23 oranında yatırımcısına kazandırırken; Euro %0,66 ve BIST 100 endeksi %2,43 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde; DİBS %2,64, mevduat faizi (brüt) %0,46 oranında yatırımcısına kazandırırken; Amerikan Doları %1,21, Euro %2,09 ve BIST 100 endeksi %3,84 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

DİBS üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %20,24, TÜFE ile indirgendiğinde ise %15,85 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; Euro Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %5,84, TÜFE ile indirgendiğinde ise %9,27 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %14,63, TÜFE ile indirgendiğinde ise %14,37 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %10,56, TÜFE ile indirgendiğinde ise %10,76 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri DİBS'de gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde DİBS; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %22,30, TÜFE ile indirgendiğinde ise %20,64 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Diğer taraftan, Euro Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %17,55, TÜFE ile indirgendiğinde ise %18,67 oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçlarının aylık reel getiri oranları, Ağustos 2019