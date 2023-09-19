Şaşmaz, şunları kaydetti:

"Meteor örneklerini tanımanın en kolay yollarından biri dış kısmında meydana gelen erime. Yine iç yapılarından bunların meteor olup olmadığını anlayabiliyoruz. Tüm meteoritleri mıknatıs çekecek diye bir özellik yok. Yine demir oksit içeriği yüksek olduğu zaman meteorit olabileceği söyleniyor, bu da doğru değil. Bu durumda Gök taşının kimyasal bileşimine bakılarak meteor olup olmadığıyla ilgili bilgiler söylenebilir. Vatandaşlar tarafından çok sayıda fotoğraflarla ya da elden gök taşı örnekleri getiriliyor. Ancak bunların meteor olmadığı, şehrimizdeki bir tesise ait ferrokrom cürufu olduğu gözlemlenmiştir."