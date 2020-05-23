Ağrı, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe büründü

İçişleri Bakanlığının salgınla mücadele kapsamında 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında 26 Mayıs'a kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi polis ekipleri, kentin işlek caddelerinde devriye gezerek vatandaşlara evlerine gitmeleri anons yaparak uyarılarda bulundu.Ekiplerin uyarılarıyla birlikte 00.00 itibarıyla başlayan yasak sonrası, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.Boş kalan caddelerde belediye ekipleri, temizlik çalışmalarına başladı.

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