Ağrı'nın karla kaplı güzellikleri

"Fotoğraf çekmeye geldik. Bölgenin doğası çok güzel. Buz tutmuş bir gölün üzerinde ilk defa yürüyorum. İlk defa bu kadar yüksek rakımda bir göl görüyorum ve buz tutan gölün üzerindeyim. Bizim için çok güzel bir deneyim oldu. Bir daha bahar ayında gelmeyi düşünüyorum."