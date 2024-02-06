Ağrı'nın 3 ilçesinde eğitime kar engeli

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Ağrı'da kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Hamur, Taşlıçay ve Diyadin ilçelerinin genelinde Tutak ve Patnos ilçelerinde ise köy ve taşımalı eğitim gören öğrenciler için çarşamba günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.