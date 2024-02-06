Ağrı'nın 3 ilçesinde eğitime kar engeli
Ağrı'nın Hamur, Taşlıçay ve Diyadin ilçelerinin genelinde Tutak ve Patnos ilçelerinde ise köy ve taşımalı eğitim gören öğrenciler için çarşamba günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi
Giriş: 06.02.2024 - 23:43 Güncelleme: 06.02.2024 - 23:43
Ağrı'da kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Hamur, Taşlıçay ve Diyadin ilçelerinin genelinde Tutak ve Patnos ilçelerinde ise köy ve taşımalı eğitim gören öğrenciler için çarşamba günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.