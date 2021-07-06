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Ağrı Dağı eteklerindeki çorak araziyi vahaya dönüştürdü

Ağrılı Abdulkadir Ardin, Ağrı Dağı eteklerindeki çorak arazisini, diktiği meyve ağaçlarıyla adeta bir vahaya çevirdi

06.07.2021 - 12:22 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Doğubayazıt ilçesine bağlı Örtülü köyündeki 5 bin 137 metre yüksekliğinde bulunan Ağrı Dağı eteklerinde meyve bahçesi kurmak isteyen Abdulkadir Ardin, 2015 yılında buradaki 33 dönümlük çorak araziyi satın aldı.

     

  • AA'nın haberine göre bölgede sondaj yaparak su bulan Ardin, daha sonra kum fırtınası ve rüzgarın yoğun olduğu bölgede arazisinin etrafını taş duvar örerek kapattı.

  • Sulama sistemini oluşturduktan sonra araziye meyve ağaçlar diken Ardin, 6 yıl önceki çorak araziyi adeta bir vahaya dönüştürdü.

     

  • Abdülkadir Ardin, yaptığı açıklamada, çocukluğundan bu yana her zaman doğaya karşı bir hayranlık duyduğunu ve ağaçlarla dolu bir bahçe hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

  • "30 YILLIK KAZANCIMIN HEPSİNİ BU BAHÇEYE YATIRDIM"

    Ağrı Dağı'ını çok sevdiğini ifade eden Ardin, "Bu bahçeyi kurmak için 4 vincimi sattım. 30 yıllık kazancımın hepsini bu bahçeye yatırdım. Çok memnunum. Buraya 11 çeşitten oluşan 4 bin 500 ağaç diktim. Elma, ayva, kayısı, armut, badem, kiraz, vişne, şeftali ve erik gibi meyveler yetiştiriyoruz" diye konuştu.

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