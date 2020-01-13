AA

Soğuk havanın etkisi altındaki kentte akşam saatlerinde başlayan yoğun sis ulaşımda aksamalara yol açtı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 2 metreye düştüğü kentte, çevre yolu başta olmak üzere işlek caddelerde sürücüler zor anlar yaşıyor.

Sis karşısında ilerlemekte güçlük çeken bazı tır şoförleri araçlarını yol kenarına çekip kontak kapatarak sisin dağılmasını bekledi.

TIR sürücüsü Refik Aslan Atay, görüş mesafesinin çok düştüğünü, yolu göremediği için beklediğini söyledi.

İlk defa böyle yoğun bir sisle karşılaştığını ifade eden Atay, "Sisten önümü göremiyorum. Herhangi bir kazaya sebebiyet vermeyeyim diye yolun kenarına aracımı park ettim bekliyorum." dedi.