Ağrı'da otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü
Ağrı Patnos'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, elektrik direğine çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Giriş: 10.10.2024 - 02:08 Güncelleme: 10.10.2024 - 02:13
Ağrı'nın Patnos ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Şirin Deniz (49) idaresindeki otomobil, Ağrı-Van karayolunda yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. AA'nın haberine göre; kazada, sürücü ağır yaralandı.
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Patnos Devlet Hastanesine kaldırılan Deniz, kurtarılamadı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ