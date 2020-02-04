04 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ağrı'da okullar tatil edildi. Ağrı'nın merkezinde etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkileyince okullar için kar tatili haberi de geldi. İşte detaylar...
AĞRI'DA OKULLARA KAR TATİLİ
Ağrı kent merkezinde yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle il merkezine bağlı köylerdeki ve taşımalı eğitim yapılan okullarda 5 Şubat Çarşamba günü 1 gün süre ile tatil edildi.
Ağrı'nın Eleşkirt Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçede iki gündür yoğun kar yağışının etkili olduğu bildirildi. Karla mücadele çalışmalarının sürdüğü vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İki gündür yoğun şekilde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yollarımızın, ekiplerimizin gayretli çalışmasına rağmen kar yağışı ve yoğun tipinin devam etmesi yüzünden gece saatlerine kadar açılamayacağı ön görülmüştür. Bu nedenle ilçemiz genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verilmiştir."
*Kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilmesi ile ilgili güncel gelişmeler yaşandıkça haberimiz güncellenecektir.
AĞRI HAVA DURUMU - 5 ŞUBAT
|TARİH
|TAHMİN EDİLEN
|GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
|Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar (km/sa)
|Uç Sıcaklık (°C)
|Ortalama Sıcaklık (°C)
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|Yön
|Hız
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|05 Şubat Çarşamba
|-8
|1
|80
|93
|13
|-34,2
|4
|-17
|-4,9
|06 Şubat Perşembe
|-10
|1
|57
|93
|11
|-35,4
|8,6
|-17,2
|-5,8
|07 Şubat Cuma
|-9
|-1
|70
|88
|17
|-38,6
|4,2
|-17,3
|-4,6
|08 Şubat Cumartesi
|-12
|-6
|66
|86
|17
|-36,6
|4,4
|-15,9
|-3,9
|09 Şubat Pazar
|-25
|-13
|36
|66
|10
|-36,2
|4,2
|-15,3
|-4,1
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