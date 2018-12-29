Ağrı'da Doğubayazıt ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan minibüsteki 3'ü hasta çocuk 6 yolcu, İl Özel İdare ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçe merkezine 60 kilometre uzaklıktaki Bezirhane köyüne bağlı Samanlı mezrasında hastalanan amca çocukları Zeynep (1),Samet (2) ve Sare Deniz’i (3) hastaneye ulaştırmak isteyen yakınları, kar yağışı ve tipi dolayısıyla kapanan yolun açılması için Ağrı İl Özel İdaresi Doğubayazıt şantiyesini aradı. Ekipler, kepçe ve greyderlerle gittikleri Samanlı mezrasında yaklaşık 6 saatlik bir çalışma sonrası kapanan yolu temizleyerek ulaşıma açtı. Ardından çocukları hastaneye yetiştirmek üzere içinde 3'ü çocuk 6 kişiyle yola çıkan minibüs, Sarıbıyık köyü yakınlarında etkisini artıran tipi nedeniyle kara saplandı. Minibüstekileri kurtarmak için tekrar harekete geçen ekipler, ulaştıkları aracı iş makinelerine bağladıkları halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı. Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Minibüs sürücüsü Osman Deniz, yaptığı açıklamada, mezrada 3 çocuğun hastalanması sonrası vakit kaybetmeden İl Özel İdare ekiplerini aradıklarını belirtti. Ekiplerin özverili şekilde çalışarak yolu açtıklarını anlatan Deniz, "İshal, kusma ve yüksek ateş belirtileri gösteren çocukları hastaneye yetiştirmemiz gerekiyordu. Yola çıktıktan sonra bu kez Sarıbıyık köyü yakınında aracımız kara saplandı. Tekrar ekiplerden yardım istedik ve onlar da aracımızı bulunduğu yerden çıkardı." ifadesini kullandı.

İş makinesi operatörü Fikret Doğan da özellikle yüksek rakımlı köylerde vatandaşların mağdur olmaması için gece ve gündüz demeden kar temizleme çalışması yaptıklarını belirtti. Gündüz saatlerinde de 4 hastanın daha hastaneye yetiştirilmesine yardımcı olduklarını aktaran Doğan, "Bölgede devamlı yoğun fırtına olduğu için temizledikçe yollar tekrar kapanıyor. Bu nedenle insanlarımızın mağdur olmaması için sürekli bu yolları açıyoruz." diye konuştu.