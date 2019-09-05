agorafobi nedir

Agorafobi, açık alan korkusudur. Agorofi hastalarının; yalnız başına açık alanlarda olmaktan kaçınmalarına ve kontrol edilemeyen bir korku duymalarına sebep olmaktadır. Agorafobi hastaları, sürekli eve kapanmak gibi bir davranış sergileyerek korunmaya çalışırlar. Alan içerisinde yalnız kalma korkusu ve yardım bulamayacakları endişesi yaşarlar. Sürekli bu endişeyi taşıdıkları için alan içerisinde yalnız kalamazlar, yanlarında güvenebilecekleri bir kişinin olmasını isterler.

Agorafobinin bazen çok büyük endişelere hakim olması halinde ataklar oluşabilmektedir. Kişi korkuyla panikler ve ne yapacağını bilemez hale gelmektedir. Eğer bu durumda yanında birisi varsa kolay atlatabilir.

Genelde kaçtıkları yerler; marketler, sinemalar, tiyatrolar, alışveriş merkezleri, tüneller, spor salonları, uçaklar, asansörler, basık odalar, otobüsler ve tek başına kalabilecekleri her türlü ortam.

Agorafobi rahatsızlığında çok fazla sorun yaşatan rahatsızlıkları olmayan sadece belli yerlerde yardım alamama korkusunu yaşarlar. Ancak bazıları ise; kendilerini eve kapatarak tamamen kopuk bir hayat yaşarlar.

Agorafobi Rahatsızlığının Nedenleri?

Genetik nedenler; aileden her hangi birinde bu rahatsızlığın olması diğerlerine göre 8 kat daha fazla olma riskine sahip olabilmektedir.

Biyolojik nedenler; sinir sistemine bağlı olan bazı sorunlar yüzünden oluşabilmektedir.

Psikolojik nedenler; çocukluk döneminde yaşadığı bir sorun ya da aileden birinin kaybı bu etkinin oluşmasına etken olabilmektedir.

Agorafobinin belirtileri arasında; hızlı soluk alıp verme, kalp çarpıntısı, baş dönmesi, terleme, endişe, ölecekmiş hissinin oluşması ve korkudur. Birtakım ilaçlarla tedavi edilmesi mümkün olan bir bozukluktur. Ayrıca kişi bilinçlendirilerek, mantık çerçevesinde bunun kaynağını düşünmesi, korkunun kaynağının üzerine gitmesi, hızlı soluk almalarının azaltılarak normal nefes almalarını sağlamak gibi yöntemlerle bu korkuyu yenmelerine etki sağlamaktadır.

İlaç tedavisinden daha etkili olan bilinçsel tedaviyle daha uzun ve kalıcı olması sağlanmaktadır.