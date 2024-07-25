Ağlatan sıcak! "Ortamı bozuyorsun kalk git eve"
Bursa'da bir kafede sıcaktan bunalan 3 kadının vantilatör tartışması diğer müşterilerin ilgi odağı oldu. Sıcak yüzünden kadınlardan biri ağlarken diğer iki arkadaşı "Ortamı bozuyorsun, kalk git eve" diyerek ağlayan kadına çıkıştı. O anları bir başka müşteri cep telefonuyla kaydetti.
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Bursa'da ilginç bir olay yaşandı.
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3 kadın arkadaş, serinlemek için geldikleri kafede vantilatör çalışmayınca kendi aralarında tartışmaya başladı.
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Sıcaktan iyice bunalan kadınlardan biri ağlayama başladı. Tartışmayı ve kadının ağladığını gören diğer müşteriler bu anları cep telefonuyla kayda almaya başladı.
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Kadınlardan birinin "Sıcaktan bunaldım, vantilatör de çalışmıyor" sözlerine sinirlenen diğer arkadaşları, "Ortamı bozuyorsun, kalk git eve" diye kadına çıkıştı.
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Durumu gören garson kadınların yanına gelerek sıcaktan bunalan kişiyi dışarda hava almaya davet etti.
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Kafede yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.