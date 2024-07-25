Almanya'da iklim aktivistlerinin eylemi nedeniyle Frankfurt Havalimanı'nda 50 uçuş iptal edildi
Almanya'da iklim aktivistlerinin eylemi nedeniyle Frankfurt Havalimanı'nda hava trafiği geçici olarak durduruldu, havalimanında 50 uçuş iptal edildi
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Almanya'da iklim aktivistlerinin, Frankfurt Havalimanı'nda gerçekleştirdiği eylem sebebiyle 50 uçuş iptal edildi.
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İklim aktivistlerinin eylemi nedeniyle Frankfurt Havalimanı'ndaki hava trafiği, geçici olarak durduruldu ancak polisin eylemcilere müdahalesi sonrası gecikmeli olarak yeniden başladı.
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Havalimanı Sözcüsü, eylem nedeniyle 50 uçuşun iptal edildiğini açıkladı.
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Letzte Generation (Son Nesil) grubunun X hesabından yapılan paylaşımda, "Petrol, gaz ve kömürün çıkarılmaya ve kullanılmaya devam edilmesi varlığımız için bir tehdittir. 2030'a kadar fosil yakıt kullanımını bırakın." ifadesi yer aldı.
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Polis, 8 eylemciyi gözaltına alarak kimlik tespitinde bulunduktan sonra haklarında hava trafiğine tehlikeli müdahale ve izinsiz giriş nedeniyle suç duyurusunda bulunulduğunu aktardı.
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İklim aktivistleri, 24 Temmuz'da Köln-Bonn Havalimanı'ndaki hava trafiğini yaklaşık 3 saat boyunca felç etmişti.
İki gündür süren eylemler nedeniyle polisin, tüm havalimanlarındaki güvenliği artırma kararı aldığı öğrenildi.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.