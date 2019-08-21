Çocuk-yetişkin demeden pek çok insanda görülen ağız yaraları, günlük hayatı olumsuz etkileyen acılı ve ağrılı enfeksiyonlardır. Peki ağız yaraları nedir, nasıl tedavi edilir? İşte detaylar...

AĞIZ YARALARI NEDİR?

Aft diye de bilinen ağız yaraları (ülserleri),ağızda dil, diş eti, yanak, damak gibi hassas bölgelerde meydana gelen kişinin yemek yemesine, bir şeyler içmesine, konuşmasına engel olmakta hatta tükürük salgılarını bile kontrol edememesine neden olan mukozal hasardır.

AĞIZ YARALARI NEDEN OLUR?

Ağız içerisinde derin ya da yüzeysel doku kaybına sebep olan ağrılı ve sızılı belirtilerdir. Ağız içerisindeki derin yaralar, kanserlerin bulgusu olabilir. Genellikle daha önceden var olan kırmızı veya beyaz belirtiler üzerinden çıkar ve hızla yayılırlar.

Ağız yaralarının çıkmasının başlıca nedenleri şunlardır:

-Vitamin, demir eksikliği

- Mide mikrobu

- Bağışıklık yetmezliği

- Hormon değişiklikleri

- Fiziksel travma

- Stres ve kaygı

- Behçet hastalığı

- Sigara İçmek

- Gıdalar

- Bazı Diş Macunları

AĞIZ YARARLARINA NE İYİ GELİR? NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Aftlar herhangi bir tedavi uygulanmasa da genellikle 7-10 gün sonra kendiliğinden iyileşmektedir. Aft sorunu ile karşı karşıya olanların aşağıda sıralanan işlemlerden birini yada birkaçını uyguladıklarında daha rahat bir periyot geçirmeleri mümkündür

Ağrıyı azaltmak ve iyileşme sürecini kısaltmak için:

- Sıcak, asidik ve tahriş eden gıdalardan kaçınılmalı.

- "Chlorhexadine" gargaralar iyileşme süresini kısaltır.

- Yemeklerden önce aft bölgesine ağız için hazırlanmış anestezik kremler uygulanabilir.

- Gene aftın başlangıç safhasında bölgeye bir topikal steroid uygulanması ya da steroidli bir gargara ile gargara yapmak aftın fazla büyümesini engeller ve ağrıyı azaltır.

- Antibiyotikler fayda sağlamaz

- İki haftadan uzun süren iyileşmeyen ağız yaralarında doktorunuza ya da diş hekiminize başvurmalısınız.