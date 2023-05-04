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Ağız bakterileri kalp sağlığını etkiliyor! Ağzınız sağlığınız hakkında ne diyor?

Bazı araştırmalar, diş eti hastalığı olan kişilerin sağlıklı diş etleri olan kişilere göre kalp hastalığına yakalanma olasılığının daha yüksek olduğunu gösterdi. Araştırmacılar bunun neden olduğundan emin değiller. Diş eti hastalığının başka hastalıklara neden olduğu kanıtlanmamıştır. Ancak, ağız sağlığının bozulması diğer hastalıkları da beraberinde getirdiği bir gerçek. İşte ağız sağlığının bozulması durumunda vücudumuzda meydana gelebilecek hastalıklar…

Giriş: 04.05.2023 - 13:20 | Güncelleme: ABONE OL
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  • DİŞ ETİ HASTALIKLARI DİYABET DİRENCİNİ AZALTIYOR

    Diyabet, vücudun enfeksiyonlara karşı direncini azaltabilir. Yüksek kan şekerleri diş eti hastalığı geliştirme riskini artırır. Dahası, diş eti hastalığı kan şekeri düzeylerini kontrol altında tutmayı zorlaştırabilir. Kan şekeri seviyelerini mümkün olduğunca normale yakın tutarak diş etlerinizi koruyun. Her yemekten sonra fırçalayın ve diş ipi kullanın ve her gün antiseptik bir gargara ile durulayın. Yılda en az iki kez diş hekiminize görünün. Bazen siz diş hekimleri sizi daha sık görmek isteyebilir.

  • AĞIZ VE DİL KURULUĞU DİŞ ÇÜRÜMESİNE NEDEN OLUR

    Sjögren sendromuna sahip 4 milyon Amerikalı da ağız sağlığı sorunlarına daha yatkındır. Sjögren hastalığında, vücudun bağışıklık sistemi yanlışlıkla gözyaşı kanallarına ve tükürük bezlerine saldırarak kronik olarak kuru gözlere ve ağız kuruluğuna (kserostomi denir) yol açar. Tükürük, dişleri ve diş etlerini çürüklere ve diş eti iltihabına neden olan bakterilerden korumaya yardımcı olur. Bu nedenle, sürekli kuru bir ağız, diş çürümesine ve diş eti hastalığına karşı daha hassastır.

  • AĞIZ VE DİL KURULUĞU DİŞ ÇÜRÜMESİNE NEDEN OLUR

    Sjögren sendromuna sahip 4 milyon Amerikalı da ağız sağlığı sorunlarına daha yatkındır. Sjögren hastalığında, vücudun bağışıklık sistemi yanlışlıkla gözyaşı kanallarına ve tükürük bezlerine saldırarak kronik olarak kuru gözlere ve ağız kuruluğuna (kserostomi denir) yol açar. Tükürük, dişleri ve diş etlerini çürüklere ve diş eti iltihabına neden olan bakterilerden korumaya yardımcı olur. Bu nedenle, sürekli kuru bir ağız, diş çürümesine ve diş eti hastalığına karşı daha hassastır.

  • STRES VE DİŞ GICIRDATMA

    Stresli, endişeli veya depresifseniz, ağız sağlığı sorunları için daha yüksek risk altında olabilirsiniz. Stres altındaki insanlar, diş etlerine ve vücuda zarar veren yüksek düzeyde kortizol hormonu üretirler. Stres aynı zamanda zayıf ağız bakımına da yol açar; İnsanların yüzde 50'den fazlası stresliyken düzenli olarak dişlerini fırçalamıyor veya diş ipi kullanmıyor. Stresle ilgili diğer alışkanlıklar arasında sigara içmek, alkol almak ve dişleri sıkmak ve gıcırdatmak (bruksizm olarak adlandırılır) yer alır.

  • OSTEOPOROZ VE DİŞ KAYBI

    Kırılgan kemik hastalığı osteoporozu, çene kemiğiniz dahil olmak üzere vücudunuzdaki tüm kemikleri etkiler ve diş kaybına neden olabilir. Şiddetli diş eti hastalığı olan periodontitis kaynaklı bakteriler de çene kemiğini parçalayabilir. Bir tür osteoporoz ilacı - bisfosfonatlar - osteonekroz adı verilen ve çene kemiğinin ölümüne neden olan nadir bir durum riskini biraz artırabilir. Bu genellikle sadece ilgili diş ameliyatından sonra bir endişe kaynağıdır. Bisfosfonat kullanıyorsanız diş hekiminize söyleyiniz.

  • SOLUK DİŞ ETLERİ ANEMİNİN BELİRTİSİ OLABİLİR

    Kansızsanız ağzınız ağrılı ve solgun olabilir, diliniz şişebilir, pürüzsüz hale gelebilir (glossit). Kansızlığınız olduğunda, vücudunuzda yeterince kırmızı kan hücresi yoktur veya kırmızı kan hücreleriniz yeterli hemoglobin içermez. Sonuç olarak, vücudunuz yeterli oksijen almaz. Farklı anemi türleri vardır ve tedavi değişir. Hangi türe sahip olduğunuzu ve nasıl tedavi edeceğinizi öğrenmek için doktorunuzla konuşun.

  • YEME BOZUKLUKLARI DİŞ MİNESİNİ AŞINDIRIR

    Bulimia gibi bir yeme bozukluğunun belirtilerini ilk fark eden diş hekimi olabilir. Tekrarlanan kusmalardan kaynaklanan mide asidi diş minesini ciddi şekilde aşındırabilir. Çıkarma ayrıca ağız, boğaz ve tükürük bezlerinde şişmenin yanı sıra ağız kokusunu da tetikleyebilir. Anoreksiya, bulimia ve diğer yeme bozuklukları da dişlerinizin sağlığını etkileyebilecek ciddi beslenme eksikliklerine neden olabilir.

  • PAMUKÇUK VE HIV

    HIV veya AIDS'li kişilerde dilde veya yanağın iç kısmında beyaz veya gri lekeler olan oral pamukçuk, oral siğiller, ateş kabarcıkları, pamukçuklar ve kıllı lökoplaki gelişebilir. Vücudun zayıflamış bağışıklık sistemi ve enfeksiyonları savuşturamaması suçludur. HIV/AIDS'li kişiler ayrıca diş çürümesi riskini artıran ve çiğnemeyi, yemek yemeyi, yutkunmayı veya konuşmayı zorlaştırabilen ağız kuruluğu yaşayabilir.

  • DİŞ ETİ HASTALIĞINI TEDAVİ ETMEK RA'YA YARDIMCI OLABİLİR

    Romatoid artritli (RA) kişilerde, bu otoimmün hastalığı olmayan kişilere göre diş eti hastalığına yakalanma olasılığı sekiz kat daha fazladır. Enflamasyon, ikisi arasındaki ortak payda olabilir. Daha da kötüsü: RA'lı kişiler, parmak eklemlerindeki hasar nedeniyle fırçalama ve diş ipi kullanmada sorun yaşayabilir. İyi haber şu ki, mevcut diş eti iltihaplanmasını ve enfeksiyonunu tedavi etmek eklem ağrısını ve iltihaplanmayı da azaltabilir.

    Romatoid artrit eklem iltihabının sık görülen formudur ve eklemlerin içindeki zarda (sinoviyumda) ve/veya diğer iç organlarda iltihaba yol açar. Eklem hattı kalınlaşır ve eklemde ısı artışı, şişme ve ağrıya yol açabilir. Romatoid artrit yıllarca devam eder yani kronik bir hastalıktır. Vücutta değişik pek çok eklemi etkiler. Kıkırdak, kemik ve eklem yapılarına zarar verir.

  • DİŞ KAYBI BÖBREK HASTALIĞINA YAKALANMA RİSKİNİ ARTIRIYOR

    Dişleri olmayan yetişkinlerin, hala dişleri olanlara göre kronik böbrek hastalığına yakalanma olasılığı daha yüksek olabilir. Böbrek hastalığı ve periodontal hastalığın tam olarak nasıl bağlantılı olduğu henüz yüzde 100 net değil. Ancak araştırmacılar, kronik inflamasyonun ortak konu olabileceğini öne sürüyorlar. Bu nedenle dişlerinize ve diş etlerinize özen göstermek, kronik böbrek sorunları geliştirme riskinizi azaltabilir.

  • DİŞ ETİ HASTALIĞI ERKEN DOĞUMA NEDEN OLABİLİR

    Hamileyseniz ve diş eti hastalığınız varsa, bebeğinizin çok erken ve çok küçük doğma olasılığı daha yüksektir. İki koşulun tam olarak nasıl bağlantılı olduğu tam olarak anlaşılamamıştır. Altta yatan iltihaplanma veya enfeksiyonlar suçlanabilir. Hamilelik ve bununla ilgili hormonal değişiklikler de diş eti hastalığını kötüleştiriyor gibi görünmektedir. Kendinizi ve bebeğinizi nasıl koruyacağınızı öğrenmek için doğum uzmanınız veya diş hekiminizle konuşun.

  • SAĞLIKLI DİŞ ETLERİ NASIL GÖRÜNÜR?

    Sağlıklı diş eti dokusu her zaman pembe değildir. Tıpkı ten rengi gibi diş eti rengi de kişiden kişiye farklılık gösterir ancak yine de şişkin olmaması gerekir. Diş etlerini sağlıklı tutmak için iyi ağız hijyeni uygulayın. Dişlerinizi günde en az iki kez fırçalayın, günde en az bir kez diş ipi kullanın, günde bir veya iki kez antiseptik gargara ile durulayın, düzenli olarak diş hekiminize görünün ve sigara içmekten veya tütün çiğnemekten kaçının.

    Kaynak: Pischon N. Journal of Periodontology, WebMD

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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