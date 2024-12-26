Ağırlığını taşıyamayan iskele çöktü

Antalya'da bir otelin aşçıbaşısı, zeminin kırılması sonucu iskelenin alt kısmına düştü. Yaralanan 180 kilogram ağırlığındaki aşçıbaşıyı çıkarmak için itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri seferber oldu.

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İHA'nın haberine göre olay, saat 20.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelde aşçıbaşı olarak görev yapan Kenan Y. (35) telefonla konuşmak üzere otelin iskele kısmına çıktı.

ZEMİNDE AYAĞI KAYDI Kenan Y. telefonla konuştuğu sırada yağış nedeniyle kayganlaşan iskele zemininde ayağı kaydı. Yaklaşık 180 kilogram olduğu öğrenilen aşçıbaşının ağırlığını kaldıramayan iskele zemininin kırılması sonucu aşçıbaşı iskelenin alt kısımdaki boşluğa düştü. BİR SAATLİK ÇALIŞMA İLE ÇIKARILDI Kenan Y.'nin yardım çığlıklarını duyan diğer çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Hareket etmekte zorlandığı öğrenilen aşçıbaşıyı bulunduğu yerden çıkarmak için seferber olan ekipler genç aşçıbaşının ağırlığı nedeniyle bir hayli zorlandı. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkartılan ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen Kenan Y. kendisi için çağrılan özel donanımlı ambulans ile hastaneye kaldırıldı.