AGİ'de son durum: Müjde geldi!

AGİ kalktı mı? 2022 asgari ücretinin belli olmasının ardından gelen açıklama kafaları karıştırmış ve asgari geçim indirimi AGİ'nin kalkması olarak yorumlanmıştı. Çalışanları şoka uğratan gelişme sonrası nihayet akıllardaki sorular asgari ücretle ilgili düzenlemenin TBMM'ye sunulmasıyla sona erdi. Peki, asgari geçim indirimi 2022 AGİ ne kadar olacak? AGİ kaldırıldı mı? İşte detaylar...
AGİ KALKTI MI? İŞTE CEVABI
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ile AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
İlgili teklifle beraber AGİ kalktı mı, son durum nedir konusu da netlik kazandı.
2022 yılı asgari ücreti belirlenirken kararlaştırılan “tüm çalışanların ücretlerinin asgari ücrete kadar olan kısmının vergi dışı bırakılması” kararında geri adım atıldı. TBMM’ye sunulan teklifte sadece asgari ücretle çalışanların kazançlarının vergi dışı bırakılması öngörüldü. Bu geri adım dolayısıyla asgari geçim uygulamasına (AGİ) da devam edilecek.
Asgari ücret tespit komisyonunun kararının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Asgari ücret, çalışma hayatının üçlü sacayağı olan işçi, işveren ve devletin ortak mutabakatıyla belirlendi. Net asgari ücrette bir önceki yıla göre % 50’nin üzerinde artış yapıldı. Tarihi bir mutabakat ile sosyal devlet olmanın gereği olarak yapısal bir dönüşüm sağlandı. Tüm işçilerin ücret gelirlerinin, asgari ücrete kadar olan kısmından gelir ve damga vergileri kaldırıldı” denildi.
AGİ NE KADAR OLDU?
AGİ 2022 yılında bekar biri için 402 TL oldu. Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz biri için AGİ 481,5 TL, evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu biri için AGİ 543 TL oldu. Tablo içerisinden tüm AGİ tutarlarını görüntüleyebilirsiniz.
Bekar çalışanlar için: 2021 YILI 268,31 TL - 2022 YILI 402 TL
Evli eşi çalışmayan: 2021 YILI 321,97 TL - 2022 YILI 481,5 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu: 2021 YILI 362,22 TL - 2022 YILI 543 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu: 2021 YILI 402,47 TL - 2022 YILI 603 TL
Evli eşi çalışmayan 3 ve üzeri çocuklu: 2021 YILI 456,12 TL - 2022 YILI 684 TL
Evli eşi çalışan: 2021 YILI 268,31 TL - 2022 YILI 402 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu: 2021 YILI 308,55 TL - 2022 YILI 462 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu: 2021 YILI 348,80 TL - 2022 YILI 522 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu: 2021 YILI 402,47 TL - 2022 YILI 603 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu: 2021 YILI 429,30 TL - 2022 YILI 643,5 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu: 2021 YILI 456,12 TL - 2022 YILI 684 TL
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