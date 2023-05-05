Ağaoğlu enerjide yatırımlarını artıracak

HABERTURK.COM

Gayrimenkul başta olmak üzere turizm ve yenilenebilir enerji alanlarında da faaliyet gösteren Ağaoğlu Şirketler Grubu, enerji alanında yatırımlarını artırmayı planlıyor. 2007 yılında Türkiye’de rüzgâr santrallerine yatırım yapan Ağaoğlu, yenilenebilir enerji ve enerji teknolojileri alanında vites büyütme kararı alırken Tatlıpınar Enerji ile de halka açılma sürecinde.

Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO’su Burak Kutluğ, İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında, Ağaoğlu’nun 42 yıldır “Yaşam mimarı” sloganıyla ülkenin sürdürülebilirlik yolculuğuna katkı sunduğunu belirterek, “Bugüne kadar 40 binden fazla konut, ofis ve ticari alan geliştirdik. Bütün bu projeleri hayata geçirirken, kurucumuz ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ali Ağaoğlu’nun vizyonu ile yaşama, çevreye ve topluma değer katma misyonuyla yolumuza devam ettik. Bundan sonra da aynı misyonla gayrimenkul sektörünün öncüsü olarak projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Ayrıca başta yenilenebilir enerji olmak üzere grubumuzun aldığı stratejik karar doğrultusunda sürdürülebilirlik prensiplerine uygun diğer sektörlerde de büyüyeceğiz” dedi.

Ağaoğlu’nun Türkiye’de yenilenebilir enerji sektörünün potansiyelini ilk gören şirketlerden biri olduğunu ve 2007 yılında aldığı lisanslarla sektörün ilk yatırımcıları arasında bulunduğunu ifade eden Burak Kutluğ, “Bugüne kadar yapılan yatırımlarla birlikte grubun geliştirdiği toplam kurulu gücü 637 MW’a ulaştı. Bugün Türkiye’nin en büyük yenilenebilir enerji santrallerinin bazılarının altında bizim imzamız bulunuyor. Şu anda Ağaoğlu Enerji Grubu çatısı altında devam eden ve yıl sonunda tamamlanacak olan yatırımlarla birlikte 364 MW’lık bir kurulu gücümüz var” dedi.

YIL SONUNA KADAR ENERJİYE YAKLAŞIK 2 MİLYAR TL'LİK YATIRIM YAPACAK

Başta rüzgâr santralleri olmak üzere bugüne kadar yenilenebilir enerji sektörüne 550 milyon dolarlık bir yatırım yaptıklarını belirten Kutluğ, “Bu yılın sonuna kadar enerji alanında yaklaşık 2 milyar TL’lik bir yatırım bütçemiz var” şeklinde konuştu.

Grup bünyesinde yıl sonunda tamamlanacak yatırımlarla birlikte 228 MW kapasiteye ulaşacak RES ve GES’ten oluşan hibrit santral olarak adlandırılan Tatlıpınar Enerji’nin yanı sıra Yalova Çınarcık’taki 45 MW kurulu gücünde Manastır Esenköy RES, Gemlik’te 54 MW kurulu gücünde Kürekdağı RES, Amasya’da 24,55 MW kurulu gücünde Umutlu HES’in yanı sıra Düzce’de 12,5 MW kurulu güce sahip biyokütle santrali de bulunuyor.

Geliştirdikleri yenilenebilir enerji santrallerinin 10 yılda 6.2 milyon ton karbon salımını engellediğini söyleyen Kutluğ, “Ağaoğlu Enerji Grubu olarak yenilenebilir enerji santrallerimize yatırım yapmaya devam edeceğiz. Gelecek iki yıl içinde 500 MW’lık bir kurulu güce ulaşmayı hedefliyoruz. Beş yıllık süre sonunda da bu büyüklüğü 1000 MW’a çıkarmayı planlıyoruz. Yatırım portföyümüzü rüzgâr ve güneş santralleri oluşturuyor” dedi.

Yenilenebilir enerji üretimi ve yenilenebilir enerji teknolojilerine odaklanacaklarını belirten Kutluğ “Şu anda Tatlıpınar’a yaptığımız ek 79 MW güneş ve ek 33 MW rüzgâr yatırımının yanı sıra Yalova ve Gemlik’teki santrallerimizde de 30 MW’lık kapasite artırımı yatırımlarımıza başladık. Bunlara ek olarak, HES yatırımımızın olduğu bölgede 4 MW’lık bir GES kurarak hibrit hale getireceğiz” şeklinde konuştu.

ENERJİ DEPOLAMA VE YEŞİL HİDROJENE YATIRIM SIRADA

Dünyada özellikle yenilenebilir enerji alanında teknolojinin sürekli geliştiğini ve şirketin bu gelişmeleri yakından izlediklerini ifade eden Kutluğ, bu konuya ilişkin stratejilerini ise şöyle özetledi: “Yenilenebilir enerji santralleri baz yük santraller sınıfına girmiyor ancak biz baz yüke yakın bir seviyeye getirmek istiyoruz. Burada enerji depolama ön plana çıkıyor. Şu an tüm dünya enerji depolaması üzerinde çalışıyor ve bunu başaran enerjide oyunu değiştirecek. Yine tüm dünyanın üzerinde çalıştığı bir diğer başlık ise yeşil hidrojen. Bu iki konu üzerinde ciddi çalışmalarımız var. Entegre bir enerji grubu haline gelmek için bu alanlara da yatırım yapma hedefimiz var. Bir diğer konu ise kullanımı çok hızlı bir şekilde artacak olan elektrikli araçlar. Biz de Ağaoğlu Enerji Grubu olarak elektrikli araç şarj istasyonları konusunda alternatifleri düşünebiliriz” dedi.

Bu süreçte odaklarının Türkiye’nin yanı sıra yurt dışındaki yatırım fırsatlarının da olacağını belirten Kutluğ, sözlerine şu şekilde devam etti. “Yeni yatırımlarımızı sadece Türkiye’de değil yurt dışında da hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Ağaoğlu markasının gücü, yalnız Türkiye ile sınırlı değil. Markamızın itibarının çok kuvvetli olduğu ülkelerde, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla da var olmak istiyoruz. Yakın coğrafyamızda yenilenebilir enerji alanında çok ciddi fırsatlar var. Doğu Avrupa, Balkan ülkeleri, Orta Asya ve Türk Cumhuriyetleri gibi bölgelerdeki fırsatları yakından inceliyoruz ve burada oluşacak imkânları değerlendirmek istiyoruz.

TATLIPINAR ENERJİ İLE İLK HALKA ARZINI GERÇEKLEŞTİRME HEDEFİNDE

Ağaoğlu Şirketler Grubu’nun bir süredir sürdürdüğü kurumsallaşma çalışmalarında çok önemli bir mesafeyi geride bıraktıklarını söyleyen Kutluğ, “Bugün itibarıyla artık bir üst seviyeye geçtik ve enerjide halka açılma kararı aldık” dedi. Halka arz sürecine Tatlıpınar Enerji ile başlamayı planladıklarını ve Tatlıpınar’ı enerji yatırımlarının ana çatısı olarak konumlandırmayı hedeflediklerini belirten Kutluğ, Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunduklarını ve gerekli izinlerin alınarak halka arz sürecinin tamamlanmasını beklediklerini söyledi.

Kutluğ, halka arz kararı almalarında, en önemli nedenin kurumsallaşma olduğunu vurguladı. Şirketlerin halka açılarak daha şeffaf bir hale geldiğini, yasal düzenlemelerle birlikte kurumsal yönetim ilkelerinin daha verimli bir şekilde uygulanmaya başlandığını belirten Kutluğ, “Hedefimiz halka açıldıktan sonra çok kısa bir sürede sürdürülebilirlik endeksine de girmek. Biz, halka arza belli bir değere ulaşan şirket hisselerini satarak bunu kâra dönüştürelim mantığıyla bakmıyoruz. Amacımız bu halka arzdan elde edilen kaynağı, yine yatırıma ve büyümeye aktarmak” dedi.

Dünyada yatırım yapmak isteyen çok ciddi fonların bulunduğunu, burada öncelikli tercihin yenilenebilir enerji portföyleri olduğunu belirten Kutluğ, hem yerli hem de global yatırımcıların radarına girmeyi beklediklerini ifade etti.

ÖNERİLEN VİDEO