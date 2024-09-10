Bir ağacın ne kadar uzayacağı kısmen genleri tarafından belirlenir (bir kirazı istediğiniz kadar şımartabilirsiniz, ancak asla bodur bir siyah kiraz kadar uzun olmayacaktır). Kuzeydoğudaki en uzun ağaçlar, 45 metrenin üzerinde yüksekliğe ulaşan ve en uzunu 52 metreye kadar çıkan beyaz çamlardır. En uzun sert ağacımız, 45 metre yüksekliğe kadar büyüyebilen beyaz dişbudaktır.