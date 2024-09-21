Ağaçlar yıldırımlara karşı dayanıklı mı? Ağaçlara yıldırım düşmesi nasıl sonuçlanır?
Dünyanın her yerinde yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybeden insanlar vardır. Çok fazla yağmur yağması ve gök gürültüsünün ardından oluşan yıldırım tehlikesi herkes için büyük bir korku faktörüdür. Çoğunlukla uzun gövdeli ağaçlara düşen yıldırımlar, ağaçlarda nasıl sonuçlar ortaya çıkarır? Detaylar haberimizde...
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Yağmur yağdığında ve gök gürüldüğünde en çok korktuğumuz olaylardan biri de yıldırım düşmesidir. Genellikle kapalı alanlara saklanır ve tehlikenin geçmesini bekleriz. Ağaçlara yıldırım neden düşer?
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Ağaca yıldırım düşer mi?
Ağaçlar su kütleleri fazla olduğu için yıldırım darbesini çekerler ve yıldırım anında ağaç altına girmek ciddi bir risk oluşturur. Adım geriliminden dolayı çarpılırsınız. Bu nedenle yıldırımlı havalarda ağaç altına girmek risklidir.
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Elektrik sinyalleri ve vücut tepkileri
Kendi vücudumuz, sinirlerimizden kaslarımıza bilgi iletmek için elektrik sinyalleri kullanır. Ani bir elektrik şokuyla, sinirlerimiz yanlış pozitifler kaydetmeye başlar.
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Bu durumda kaslarımız gerilmeye veya genişlemeye zorlanır. Elektrik çarpan bir kişi geri çekilmeye itilir ve şok aldığı yerden çok uzağa düşer; bu, kaslarının doğal tepkisidir.
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Yıldırım çarpması ve sonuçları
ABD'de her yıl, yıldırım çarpan yaklaşık 500 kişiden ortalama 50'si bu olay sonucu hayatını kaybetmektedir. Ayrıca, yıldırım ağaçlara da ciddi zararlar verir. Yıldırım, dünya yüzeyinden çıkıntı yapan ağaçların kabuğundan geçerek yere en az direnç gösteren yolu izler.
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Yıldırım çarpması sırasında ağaçlar
Yıldırım düştüğünde, ağacın kabuğundaki özsu, elektrik direnci nedeniyle Güneş'in yüzeyinden kat kat daha sıcak aşırı sıcaklıklara maruz kalır. Elektrik direnci, özsuyun ısınarak buhara dönüşmesine neden olur ve bu da ağaçta patlamalara yol açabilir. Bu nedenle, bazı ağaçlar yıldırım çarptığında şiddetli bir şekilde patlar.
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Yıldırımın ağaçlar üzerindeki etkileri
Yıldırım genellikle ağaçların iç kabuğu boyunca yere kadar inerek dış kabuğun genişlemesine ve şeritler halinde kopmasına neden olur. Bu durum, ağaçların yapısal bütünlüğünü ciddi şekilde etkileyebilir.
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Ağaçların 'sıçraması'
Yıldırım çarptığında bazen ağaçların 'sıçradığını' gözlemleyebilirsiniz. Bu olay, gövde veya birkaç dalın şiddetli genişleme nedeniyle kopup yere düşmesiyle meydana gelir. Bu tür bir hasar, ağacın dayanıklılığına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
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Yağmurun etkisi
Eğer yağmur yağıyorsa ve ağacın dışı suyla ıslanmışsa, yıldırımın ağaç üzerinde yaratacağı zarar genellikle daha az olur. Bu durumda elektrik, ağacın iç kabuğu yerine ıslanmış dış katmanından iletilir. Bu, ağacın zarar görmesini önleyen bir etken olabilir.
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Yanma durumu
Yıldırım çarptığında bir ağacın yanması doğal görünebilir, ancak bu durum birçok faktöre bağlıdır. Kabuğun nem içeriği, dallardaki yapraklar ve yıldırımın ağacın hangi kısmına düştüğü gibi etkenler, yanmanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini belirler.
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Bir ağaç alev aldığında, köküne kadar yanabilir ya da sadece kısmen hasar görebilir. Bu değişkenler, her yıldırım olayının sonucunu etkileyen önemli unsurlardır.
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Yıldırım düşmüş bir ağacın altında neden durmamalısınız?
Şaşırtıcı bir şekilde, yıldırım çarpan bir ağacın akımın doğrudan bir sonucu olarak ölmesi gerekmez; ağır yaralanmalar olsa bile bir süre yaşayabilir. Ancak yıldırımdan zarar gören ağaçlar, böcek istilası ya da çürüme gibi ikincil nedenlerden dolayı ölebilir.
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Kabuğu doğal olarak zayıflatan her türlü dönüşüme uğrayabilirler. Bu nedenle unutmayın, yıldırım çarpmış bir ağaç görürseniz onlardan uzak durun... ne zaman düşeceklerini asla bilemezsiniz!
Kaynak: Scienceabc