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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ağaçlar köklerinden söküldü! Hatay'ın Altınözü'nde çıkan dev hortum anbean kaydedildi!

        Ağaçlar köklerinden söküldü! O anlar kamerada! Dev hortum!

        Hatay'ın Altınözü ilçesinde oluşan hortum nedeniyle ağaçlar köklerinden sökülüp, devrildi. Dev hortum, vatandaşlarca cep telefonuyla da kaydedildi. Hortumun 40 zeytin ağacını söktüğü belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 13:18 Güncelleme: 20.02.2024 - 13:22
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        Ağaçlar köklerinden söküldü! O anlar kamerada! Dev hortum!
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        Suriye sınırında yer alan Hatay'ın Altınözü ilçesinde kuvvetli yağış etkili oldu. Bu sırada Sarıbük, Sivrikavak ve Mayadalı mahallelerinde hortum da oluştu.

        AĞAÇLAR KÖKLERİNDEN SÖKÜLDÜ

        DHA'da yer alan habere göre hortum nedeniyle ağaçlar, köklerinden sökülüp, devrildi.

        O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

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        Hortum cep telefonu kamerasına yansırken, bir süre sonra gözden kayboldu.

        Sarıbük Mahallesi'nde 40 zeytin ağacının kökünden söküldüğü belirtildi.

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        #Hatay
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