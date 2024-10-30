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        Haberler Gündem Güncel Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü: 2 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü: 2 ölü, 1 yaralı

        Tokat'ta kontrolden çıkan otomobil, ağaca çarparak ikiye bölündü. Feci kazada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 10:07 Güncelleme: 30.10.2024 - 10:18
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        Otomobil ikiye bölündü: 2 ölü
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        Tokat'ta sürücüsü belirlenemeyen Ankara plakalı bir otomobil, Tokat-Sivas kara yolu Geyraz mevkisinde kontrolden çıkıp ağaca çarparak ikiye ayrıldı.

        Kazada, 19 yaşındaki Salih Taşkafa ile 18 yaşındaki Sevgi Horumdüzü olay yerinde hayatını kaybetti.

        20 yaşındaki Muhammet Sütlüer ise ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        #TOKAT
        #trafik kazası
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