Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü: 2 ölü, 1 yaralı
Tokat'ta kontrolden çıkan otomobil, ağaca çarparak ikiye bölündü. Feci kazada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Giriş: 30.10.2024 - 10:07 Güncelleme: 30.10.2024 - 10:18
Tokat'ta sürücüsü belirlenemeyen Ankara plakalı bir otomobil, Tokat-Sivas kara yolu Geyraz mevkisinde kontrolden çıkıp ağaca çarparak ikiye ayrıldı.
Kazada, 19 yaşındaki Salih Taşkafa ile 18 yaşındaki Sevgi Horumdüzü olay yerinde hayatını kaybetti.
20 yaşındaki Muhammet Sütlüer ise ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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