Psikolog Charles Koch tarafından tasarlanan "Baum testi" (Ağaç testi) küçük yaştan itibaren her insana uygulanabiliyor. Test için gereken malzemeler ise sadece kağıt ve kalem. Araştırmacılar bu test sayesinde kişilerin karakteri ve duygu durumu hakkında gözlem yapabiliyor.

Test aynı zamanda bilinç dışında meydana gelen ruhsal yapıyı da ortaya koyuyor. Baum testi bilişsel bozuklukları tespit etmede ve hatta demans hastalığının başlangıcının teşhisinde bile kullanılıyor.