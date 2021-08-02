O zaman hiç uğraşmayalım, çöl gibi olsun buraları. Bizim burası Çiftelerden bile fazla yağmur alıyor. Çifteler ilçesine 24-26 kilo yağdı, buraya 36 kilo yağdı. Daha öyle yağmur yağmamıştı hiç. Bence biraz fark oluyor herhalde"

BOŞ ARAZİYİ ORMANA ÇEVİRDİLER

Osmaniye Mahallesi´ne yakın boş olarak duran çorak arazi Ali ve Kazım Özkan kardeşlerle mahalle muhtarlığının desteğiyle dikilen 500 kadar fidanla adeta ormana dönüştü. Dikimini yaptığı ağaçlık alanda her gün temizlik yapan ve ot çıkmasını engelleyen Ali Özkan´a Eskişehir Büyükşehir Belediyesi´nin yanı sıra muhtarlık da destek veriyor.