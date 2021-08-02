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Mahallenin 'ağaç dedeler'i boş araziyi ormana çevirdi... - Haberler

'Ağaç dedeler' 10 yılda binin üzerinde fidan dikti

Eskişehir´in Çifteler ilçesine bağlı Osmaniye Mahallesi´nde oturan 81 yaşındaki Ali Özkan ve 76 yaşındaki Kazım Özkan kardeşler son 10 yılda mahallelerine binin üzerine ağaç dikerek yeşillendirdi. Çorak bir araziyi ormana çeviren ve mahallede `ağaç dedeler´ olarak tanınan 2 kardeş diktikleri ağaçlarla her gün ilgilenerek çocukları gibi bakıyor. Son dönemde ormanlarda çıkan yangınlarda kül olan ağaçlar için çok üzüldüklerini ifade eden Ali Özkan, "O yanan ağaçlara yazık. Vallahi gözümden yaş aktı. Binlerce dekar yer yandı yahu. Gelsin devlet müsait bir yere 10 dekar daha diksin vallahi bakarım. Şu ağacın var mı bir zararı? Ağacın şu köye var mı bir zararı? Varsa çıksın bir vatandaş bana desin" dedi

02.08.2021 - 11:43 | Güncelleme: YAŞAM
DHA

  • Eskişehir'in Çifteler ilçesine bağlı kırsal Osmaniye Mahallesi´nde oturan Ali ve Kazım Özkan kardeşler, çorak topraklara sahip mahalleyi yeşillendirmek için yaklaşık 10 yıl önce buldukları boş alanlara ağaç dikmeye başladı.

     

  • DHA'nın haberine göre mahallenin yolları, mezarlık çevresi ve boş araziler kısa sürede yemyeşil bir görüntüye kavuştu.

     

  • Aralarında çam, akasya, dişbudak gibi binin üzerinde fidan diken kardeşlere mahalleli `ağaç dedeler´ dedi.

     

  • Özkan kardeşler, çocukları gibi baktıkları fidanları hayvanlardan korumak için gövdelerine tel örgü ve atık plastik borular sararken, imkan verilirse bütün mahalleyi ağaçlarla donatıp her gün de bakımlarını yapabileceklerini söyledi.

     

  • `SON NEFESİME KADAR DİKMEYE DEVAM EDECEĞİM´

    Diktiği ağaçları her gün kontrol ederek bakımlarını yaptığını ifade eden Ali Özkan, ölene kadar ağaç dikmeye gayret edeceğini söyledi. Kimseden herhangi bir beklentisi olmadan ağaçları içinden geldiği için diktiğini anlatan Ali Özkan, "Bu ağaçlara bakıyorum, buduyorum. Aralarında ot bırakmıyorum. Yangın falan çıkar. Aralarında ot oldu mu ağaç gelişemez. Ot rutubeti, suyu emiyor. Günlerce köklerini çapayla temizledim.

     

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