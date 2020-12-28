Ağabeye kardeş kurşunu

DHA

Samsun'da kardeşi Sezer Y. (28) tarafından iş yerinde silahla vurulan Adem Y. (33),ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi 1700'üncü Sokak'ta meydana geldi. Sezer Y., sabah saatlerinde ağabeyi Adem Y.'nin çalıştığı iş yerine gitti. Kardeşler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Sezer Y., tabancasını çıkartıp, ağabeyi Adem Y.'ye ateş etti.

Vücuduna mermi isabet eden Adem Y. yaralanırken, şüpheli kardeşi kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Adem Y., ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Adem Y.'nin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Polis ekipleri, kaçan Sezer Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.