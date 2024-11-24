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        Haberler Gündem Güncel Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 30 yaralı | Son dakika haberleri

        Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 30 yaralı

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir yolcu otobüsü, çekici ve otomobille çarpıştı. 3 aracın karıştığı kazada 30 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 09:22 Güncelleme: 24.11.2024 - 09:22
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          Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde Ankara yönüne giden ve sürücüsü ile plakası öğrenilemeyen bir yolcu otobüsü, ilçenin Topdere mevkiinde bir çekici ve otomobille çarpıştı.

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          Kazada yaralananlar olduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

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          Sağlık görevlileri yolcu otobüsünde yaralanan 30 kişiyi Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırdı.

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          Kaza yerinde inceleme sürüyor.

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