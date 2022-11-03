Otomobil 5 metreden köprü inşaatına düştü: 4 ölü

Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen otomobil, Afyonkarahisar-Şuhut karayolu Halımoru köyü yakınlarında yol yapım çalışmasının devam ettiği bölgede kontrolden çıktı.

AA'nın haberine göre; kazada, aynı aileden Deniz Ç, Hasan Ç, Emin Ç. ile Hüseyin A. hayatını kaybetti.

Cenazeler otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesine Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Yaşamını yitirenlerin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Feci kazayla ilgili inceleme başlatıldı.