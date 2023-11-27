Afyonkarahisar'da okullar tatil mi? 27 Kasım 2023 bugün Afyonkarahisar'da okul var mı?
Soğuk hava dalgası tüm Türkiye'yi etkisi altına aldı. Afyonkarahisar'da saatteki hızı yer yer 30 kilometreyi bulan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Yaşanan gelişmelerin ardından 27 Kasım Pazartesi günü Afyonkarahisar'da okulların tatil olup olmayacağı araştırılmaya başladı. Konuya ilişkin Valilik'ten açıklama beklenirken "Afyonkarahisar'da okullar tatil mi?" sorusu gündeme geldi. İşte, 27 Kasım 2023 Pazartesi bugün Afyonkarahisar'da okulların durumu ile ilgili detaylar...
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Olumsuz hava şartları tüm Türkiye'yi etkisi altına aldı. Bugün ülkemiz genelinde yaşanan fırtına ve sağanak yağışların ardından çok sayıda sel, su baskını ve çatı uçması olayları meydana geldi. Bu bağlamda bugün Afyonkarahisar'da okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, Afyonkarahisar'da okullar tatil mi? İşte, 27 Kasım 2023 Pazartesi Afyonkarahisar'da okulların durumuna ilişkin güncel bilgiler...
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AFYONKARAHİSAR'DA FIRTINA HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
Afyonkarahisar’da saatteki hızı yer yer 30 kilometreyi bulan fırtına bir belde belediyesinin çatısını uçurdu.
Kentte dün gece saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar gün ağardığında yerini fırtınaya bıraktı. Saatteki hızı yer yer 30 kilometreyi bulan fırtına olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Yapımına geçtiğimiz aylarda başlanan Bolvadin ilçesine bağlı Dişli Belde Belediye binası da fırtınadan nasibini aldı. Belediye binasının yaklaşık 300 metrekarelik çatısı rüzgarın şiddetine dayanamayarak uçtu.
Rüzgardan dolayı vatandaşların büyük çoğunluğu evlerinde dışarı çıkmazken sokaklar bu yüzden adeta boş kaldı. Zorunlu ihtiyaçları için dışarı çıkmak zorunda kalanlar ise yollarda güçlükle ilerleyebildi. Rüzgarla birlikte bazı yollardaki orta refüjlerde bulunan ağaçlarda devrildi.
Meteorolojiden alınan son verilerde, kentte olumsuz hava şartlarının gün boyu devam etmesi bekleniyor.
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27 KASIM AFYONKARAHİSAR'DA OKULLAR TATİL Mİ?
27 Kasım Pazartesi günü Afyonkarahisar'da okulların tatiline ilişkin henüz bir valilik açıklaması bulunmuyor. Konuya ilişkin son dakika açıklaması geldiği takdirde haberimizde yer alacak.
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