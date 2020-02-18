AA

Afyon'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afyonkarahisar-Çobanlar karayolunun Sülümenli beldesi mevkiinde, yanmış bir kadın cesedi bulunduğu ihbarı aldı. Ekipler, Çobanlar yolu geliş istikametinin kenarında bir çukurun içerisinde yarı yanmış haldeki kadın cesedini buldu.

DURSİYE SAĞLAM OLDUĞU SAPTANDI

AA'daki habere göre cesedin, 6 gün önce Afyonkarahisar'da kayıp olduğu bildirilen ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan Dursiye Sağlam (44) olduğu tespit edildi. Savcılık incelemesinin ardından Sağlam'ın cesedi, otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

ZANLI DA SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Öte yandan, polis ekiplerinin, cinayetle ilgili A.C.'yi gözaltına aldığı ve zanlının suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Osmangazi Mahallesi'nde bir otelde çalışan Dursiye Sağlam, 11 Şubat'ta gece iş yerinden ayrılmış, Kanlıca Mahallesi'ndeki evine gitmeyince ailesi ertesi gün durumu polise bildirmişti.

ŞÜPHELİ KONUŞMALARI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

İHA'nın haberine göre de, 7 gündür kayıp olarak aranan Dursiye Sağlam'ın ailesi dün bir televizyon programına çıktı. Programda, Dursiye Sağlam'ın gece iş çıkışı ailesi ile olan sorunundan dolayı konuştuğu Ahmet isimli kişiye ulaşıldı. İş çıkışı arabası ile Sağlam'ı aldığı iddia edilen Ahmet isimli kişi dün programa telefon ile bağlandığı sırada şüpheli konuşmaları dikkat çekti.

"ABLA" DİYE HİTAP EDİYORMUŞ

Yıllarca konuştuğu Sağlam'a abla diye hitap eden Ahmet isimli kişinin, şüpheli davranışlarından dolayı Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri tarafından sorguya çekildiği esnada her şeyi itiraf ettiği öğrenildi.