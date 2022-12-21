H.F. (50) idaresindeki kamyonet, Kızılören köyü yakınlarında, Aykut Dündar'ın (27) kullandığı otomobille çarpıştı.

AA'nın haberine göre, kazada, otomobil sürücüsü Dündar yaşamını yitirdi, araçta bulunan Hasan Gülcan (27), M.A, A.G, A.A, H.A. ile kamyonet sürücüsü H.F. yaralandı.

İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla, Dinar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hasan Gülcan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kamyonet sürücüsü H.F'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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