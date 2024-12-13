Afyonkarahisar'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 5 yaralı

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.

A.G. (41) idaresindeki hafif ticari araç, Afyonkarahisar-Ankara karayolu Köroğlu Beli yakınlarında şarampole devrildi.

REKLAM advertisement1

AA'nın haberine göre; kazada sürücü ile hafif ticari araçtaki F.G. (64), F.Y. (46), M.G. (18) ile O.A.G. (14) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.