AA

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, Mustafa Durmuşer (26) idaresindeki otomobil, Emirdağ-Çay karayolu Bolvadin Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi karşısında devrildi. Kazada, sürücü ile Muharrem Durmuşer (27),Muhammed Türkaslan (27),Mehmet Said Ekici (26) ile Berke (22) ve Mahmut Varol (21) yaralandı.

İKİ KİŞİ KURTARILAMADI

AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bolvadin Halil İbrahim Özsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Muharrem Durmuşer ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edilen Muhammed Türkaslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan Mahmut Varol'un da ileri tetkik ve tedavi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildiği bildirildi.