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        Haberler Gündem 3. Sayfa Afyonkarahisar'da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Afyonkarahisar'da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

        Afyonkarahisar Bolvadin'de motosikletle hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 2 çocuk öldü, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 00:41 Güncelleme: 07.03.2025 - 00:41
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        Kafa kafaya çarpıştılar! 2 ölü, 1 yaralı
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        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde motosikletle hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştı. Kazada, motosiklette bulunan Hasan Hüseyin Tosun (16) ile Sait Emir Özkul (14) hayatını kaybederken, araç sürücüsü Osman Ç. (47) yaralandı.

        DHA'nın haberine göre; kaza, saat 21.00 sıralarında Bolvadin-Çay yolunda meydana geldi. Çay'dan Bolvadin yönüne giden Hasan Hüseyin Tosun idaresindeki motosiklet ile karşı yönden gelen Osman Ç. idaresindeki hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        MOTOSİKLETTEKİ 2 ÇOCUK ÖLDÜ, HAFİF TİCARİ ARAÇ SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

        Hasan Hüseyin Tosun ile arkasında oturan Sait Emir Özkul yola savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hasan Hüseyin Tosun ile Sait Emir Özkul'un hayatını kaybettiği belirlendi. Tosun ve Özkul'un cenazeleri Bolvadin Devlet Hastanesi morguna konuldu. Hafif yaralanan sürücü Osman Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #afyonkarahisar
        #Bolvadin
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