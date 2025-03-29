Afyonkarahisar'da baba ile kızını öldüren kaza!

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu baba ve kızı yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

İ.G. (40) idaresindeki otomobil, Dinar ilçesi Bağcılar köyü yakınlarında karşı yönden gelen E.C'nin kullandığı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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BABA İLE KIZI ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

AA'nın haberine göre; kazada, İ.G, olay yerinde hayatını kaybetti, kızı G.G. (13) kaldırıldığı Dinar Devlet Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aynı araçtaki M.G. (11), H.G. (8), H.G. (42) ve diğer araç sürücüsü E.C. yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar, Dinar Devlet Hastanesi, Sandıklı Devlet Hastanesi ve Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.