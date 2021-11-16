Sahte içki operasyonu: 1220 litre ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Dereçine beldesinde sahte içki imal edildiği ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 1106 litre sahte şarap, 114 litre sahte rakı, 64 litre viski, 30 litre etil alkol, 9 kilogram anason bitkisi, 37 bronz sikke, 4 bronz yüzük, bronz ok ucu, bronz obje, 3 ruhsatsız av tüfeği, 29 fişek, dedektör başlığı ve alkol imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

AA'nın haberine göre; operasyonda gözaltına alınan M.Ş, T.K, S.Y. ile M.G. hakkında adli işlem başlatıldı.