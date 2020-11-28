AFYONKARAHİSAR - AFSÜ Tıbbi Aromatik Bitkiler Araştırma ve Geliştirme Ormanı fidan dikim töreni

Sonbahar ve ilkbahar döneminde Saraydüzü ağaçlandırma sahası içinde 100 dekarlık alana 135 türde 3 bin 965 fidan dikimi yapılacak."Tıbbi Aromatik Bitkiler Araştırma ve Geliştirme Ormanı" fidan dikimi için Saraydüzü ağaçlandırma sahasında tören düzenlendi.
Törende konuşan eski Orman ve Su işleri Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Irak Özel temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar'ın tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği açısından çok önemli bir bölge olduğunu söyledi.Eroğlu, tıbbi ve aromatik bitkilerin dünyada yılda 115 milyar dolarlık bir ticaret hacminin olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Bizim bitki çeşitliliğimiz, bitki envanterimiz, kıta Avrupa'nın tamamı kadar. Avrupa'da 12 bin tür varken, bizim ülkemizde ise 11 bin 550 bitki çeşidi var. Bunların da 3 bin 600'ü de endemik türdür. Dolayısıyla bu büyük bir zenginlik. Aslında Türkiye çok büyük bir tabiat çeşitliliğinin üstünde duruyor. Tıbbi ve aromatik bitkiler merkezini de zamanında Afyonkarahisar'a iklimlerin de kesişme noktası olduğu için kurduk."
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş da üniversite olarak akademik başarının yanında termal sağlık, ilaç ve tıbbi-aromatik bitkiler alanında da çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini aktardı.Tarım ve Orman Bakanlığı Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel ise toplam 3 bin 965 fidanın alanda toprakla buluşacağını vurguladı.
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