Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, oyuncunun transferine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, Fenerbahçe ve Halkbank formaları giyen başarılı smaçör Alen Sket'i renklerine bağlamıştır. Kendisine hoş geldin diyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz." ifadesi yer aldı.

Öte yandan, Sket ile bir yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi.