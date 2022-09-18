- Aloe Vera yapraklarından gelen doğal jeli, yaranın üzerine sürebilirsiniz. Aloe vera çatlamış dudaklar ve uçuk gibi diğer oral rahatsızlıkları da tedavi edebilir.

- Elma sirkesiyle gargara yapabilirsiniz. Sirkenin mikrop öldürücü bir etkisi vardır ancak direkt yara üzerine uygulamak canınızı yakabilir. Sirkeyi, suyla karıştırıp ağzınızda çalkalayın. Bu işlemi günde bir kez yapmak yeterlidir.