Canlı bomba yeleği ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Afrin Suriye Görev Gücü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde eski Afrin Mahallesinde bir poşet içerisinde 1 adet 1,5 m infilaklı fitil, 1 adet F1 fünye grubu ve 870 gr ağırlığında canlı bomba yeleği ele geçirildiğini duyurdu.

Diğer yandan bölgede görev yapan emniyet birimleri Halep Yolu üzerindeki Habben Köprüsü altında ise 1 adet modifiye edilmiş elektrikli infilak kapsülü, patlamaya hazır düzenek halinde toplam 2 kg 157 gram ağırlığında, uzaktan kumandalı 3 adet bidon içerisinde hazırlanmış EYP ele geçirildi.