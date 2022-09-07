Güney Afrika'nın en çok fotoğraflanan yeri!

ÇOĞUNLUKLA ENDEMİK 1470 ÇİÇEK TÜRÜ

Cape Town Üniversitesi raporuna göre, yaklaşık 240 milyon yaşında olduğu tahmin edilen Masa Dağı, dünyanın en yaşlı dağlarından biri olma özelliğini taşıyor. Dünyanın en küçük ve alan bakımından en yoğun bitki çeşidine sahip Cape Flora Krallığı'nın en önemli bölümlerinden biri olan Masa Dağı, zengin bitki çeşitliliğine sahip.