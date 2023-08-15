Afra Saraçoğlu öyle bir bikini giydi ki! Ünlü oyuncuya tepki yağdı!
STAR TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran genç oyuncu Afra Saraçoğlu, sosyal medya hesabında yayınladığı bikinili pozlarıyla magazin gündeminde adından söz ettirdi. Ünlü oyuncuya bazı takipçilerinden eleştirel yorumlar geldi.
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Başrollerinde Çetin Tekindor, Beril Pozam, Mert Ramazan Demir, Emre Altuğ gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, Yunanistan tatilinden yayınladığı bikinili pozlarıyla adından söz ettirdi.
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Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Mert Ramazan Demir ile tatile giden Afra Saraçoğlu, bu sefer arkadaş grubuyla Yunanistan'a gitti. Demir ile hakkında ayrılık haberleri çıkan Saraçoğlu'nun sevgilisini affettiği öğrenildi.
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Instagram hesabında 8.3 milyon takipçisi olan Afra Saraçoğlu son gönderilerini "See u next time Grecee" (Bir sonraki sefere görüşürüz Yunanistan) notuyla sevenlerinin beğenisine sundu. Güzel oyuncuya 947 bin beğeni ve 5 binin üzerinde yorum geldi.
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Afra Saraçoğlu'nun bikinili pozuna bazı sosyal medya kullanıcılarından: "Ne gerek var öyle bir poza?", "Zaten gündemdesin bu bikiniyi giyip fotoğraf atmak neden?","Hiç yakışmıyor bu pozlar" gibi eleştirel yorumlar geldi.
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İşte Afra Saraçoğlu'nun son pozları...
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