Afra Saraçoğlu-Mert Ramazan Demir aşkı devam ediyor
Afra Saraçoğlu-Mert Ramazan Demir çifti, Kadıköy'de objektiflere yansıdı. Neşeli halleriyle dikkat çeken ikili, gazetecilerin soruları karşısında suskunluklarını korudu
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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Bir dargın bir barışık aşk yaşayan oyuncu Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, Kadıköy’deydi. Bir mekanda birlikte vakit geçiren çift, ardından restorandan çıkış yaparken görüntülendi.
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Geçtiğimiz haftalarda ayrıldıkları öne sürülen ikili, birlikte objektiflere yansıyarak söylentileri yalanlamış oldu. Bir hâyli keyifli oldukları gözlenen çift, basın mensuplarının konuyla alakalı sorularını da cevapsız bıraktı.
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Gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında sessiz kalmayı tercih eden aşıklar, hızlı adımlarla otomobillerine binerek, gözlerden kayboldu.
Fotoğraflar: HT Magazin
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