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        Haberler Magazin Afra Saraçoğlu-Mert Ramazan Demir aşkı devam ediyor - Magazin haberleri

        Afra Saraçoğlu-Mert Ramazan Demir aşkı devam ediyor

        Afra Saraçoğlu-Mert Ramazan Demir çifti, Kadıköy'de objektiflere yansıdı. Neşeli halleriyle dikkat çeken ikili, gazetecilerin soruları karşısında suskunluklarını korudu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2023 - 08:01 Güncelleme: 03.11.2023 - 08:01
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        • 1

          Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Bir dargın bir barışık aşk yaşayan oyuncu Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, Kadıköy’deydi. Bir mekanda birlikte vakit geçiren çift, ardından restorandan çıkış yaparken görüntülendi.

        • 2

          Geçtiğimiz haftalarda ayrıldıkları öne sürülen ikili, birlikte objektiflere yansıyarak söylentileri yalanlamış oldu. Bir hâyli keyifli oldukları gözlenen çift, basın mensuplarının konuyla alakalı sorularını da cevapsız bıraktı.

        • 3

          Gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında sessiz kalmayı tercih eden aşıklar, hızlı adımlarla otomobillerine binerek, gözlerden kayboldu.

          Fotoğraflar: HT Magazin

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