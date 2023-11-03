Afra Saraçoğlu-Mert Ramazan Demir aşkı devam ediyor

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Bir dargın bir barışık aşk yaşayan oyuncu Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, Kadıköy’deydi. Bir mekanda birlikte vakit geçiren çift, ardından restorandan çıkış yaparken görüntülendi.