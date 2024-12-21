Afra Saraçoğlu, annesiyle gece gezmesinde
Oyuncu Afra Saraçoğlu ve annesi Lütfiye Saraçoğlu, önceki gece Bebek'teki görüntülendi
Giriş: 21.12.2024 - 10:48 Güncelleme: 21.12.2024 - 10:48
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Afra Saraçoğlu, annesiyle birlikte Bebek'teki bir mekândaydı.
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Muhabirlerin, “Afra hanım, annenizle ilk defa gece gezmesinde gördük, biraz sohbet edelim?” sorusuna Afra Saraçoğlu, sadece; “Teşekkür ederim, iyi geceler” yanıtını vererek hızla mekândan ayrıldı.
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Lütfiye Saraçoğlu
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