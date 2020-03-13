13 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kerem ve Ayşe sonunda nikah masasına oturur ve bu defa her şey gerçektir... Ayşe'nin hamilelik haberi doğru çıkınca soluğu nikah masasında alan ikili, artık yalansız ve gerçek bir evlilikle hayatlarını birleştirme kararı alır. Bu defa ailelerin de desteğini alan iki aşık sonsuz mutluluk için imzalarını atacaktır. İşte Afili Aşk 38. final bölümü fragmanı ve son bölümde yaşananlar...
AFİLİ AŞK 38. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
AFİLİ AŞK SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Kerem ve Ayşe o gece yaşananları hatırlamaya çalışırken, düğün hazırlıkları Kerem’in üstüne kabus gibi çöker. Aklında Ayşe ile yaşadığı gece olan Kerem, Ceyda ile evlenebilecek midir?
Ayşe ise artık buralardan gitmeyi düşünürken Kerem’le her şeyin başladığı yerde yeni bir maceraya girecektir. Kerem’in Ayşe’ye şaşırtıcı teklifi yeni bir oyun planını devreye sokar. Bu oyun Kerem ve Ayşe’nin ilişkisini bambaşka bir boyuta taşıyacaktır. Ceyda’nın yarattığı gerilimin aileler arasında yankıları sürerken, Kerem ve Ayşe birbirlerinden aldığı güçle söyledikleri yeni yalanın üstesinden gelebilecek midir?
AFİLİ AŞK NE ZAMAN FİNAL OLACAK?
Afili Aşk 19 Mart Perşembe günü 38. bölümü ile ekranlara veda edecek.
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